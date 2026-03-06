Der Krieg im Iran beeinträchtigt den globalen Ölmarkt. Über Monate hatten die USA Druck auf Indien ausgeübt, damit das Land kein russisches Öl kauft. Jetzt machen sie eine Ausnahme.
06.03.2026 - 04:22 Uhr
Washington/Neu-Delhi - Die USA erlauben es indischen Raffinerieunternehmen, für einen begrenzten Zeitraum russisches Öl zu kaufen. Sein Ministerium erteile dafür eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung, um sicherzustellen, dass weiterhin Öl auf den Weltmarkt gelange, teilte US-Finanzminister Scott Bessent auf X mit.