Washington erhöht den Druck: Die USA haben eine zehn Millionen Dollar hohe Belohnung auf den neuen iranischen Obersten Führer Modschtaba Chamenei ausgesetzt.

Im Iran-Krieg haben die USA eine hohe Belohnung zur Ergreifung des neuen iranischen obersten Führers Modschtaba Chamenei ausgesetzt. Das US-Außenministerium teilte am Freitag mit, es würden zehn Millionen Dollar (rund 8,7 Millionen Euro) für Hinweise über den Aufenthaltsort Chameneis oder anderer hochrangiger Verantwortlicher gezahlt.

 

Gesucht werden demnach unter anderen der iranische Sicherheitschef Ali Laridschani und Innenminister Eskandar Momeni sowie ferner Anführer der iranischen Revolutionsgarden. Modschtaba Chamenei ist der Sohn von Ayatollah Ali Chamenei, der zu Kriegsbeginn am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde. Er wurde am Sonntag zum Nachfolger seines Vaters ernannt.