Washington erhöht den Druck: Die USA haben eine zehn Millionen Dollar hohe Belohnung auf den neuen iranischen Obersten Führer Modschtaba Chamenei ausgesetzt.

red/AFP 13.03.2026 - 19:12 Uhr

Im Iran-Krieg haben die USA eine hohe Belohnung zur Ergreifung des neuen iranischen obersten Führers Modschtaba Chamenei ausgesetzt. Das US-Außenministerium teilte am Freitag mit, es würden zehn Millionen Dollar (rund 8,7 Millionen Euro) für Hinweise über den Aufenthaltsort Chameneis oder anderer hochrangiger Verantwortlicher gezahlt.