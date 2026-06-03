Gegenseitige Angriffe überschatten die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Zuletzt näherten sich die Konfliktparteien einem Rahmenabkommen an. Dem Iran geht es dabei auch ums Geld.
03.06.2026 - 12:33 Uhr
Teheran/Berlin - Militärische Spannungen und gegenseitige Angriffe überschatten die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs. Noch vor wenigen Tagen schien ein Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA zum Greifen nah. Nun ist mehr als drei Monate nach Kriegsbeginn die Inflation im Iran auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen.