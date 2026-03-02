Mit einem Kreuzfahrtschiff wollte Lana Dörrer aus dem Saarland acht Tage den Persischen Golf erkunden. Doch mitten in der Reise bricht der Iran-Krieg aus. Wie sieht die Lage an Bord aus?
02.03.2026 - 16:20 Uhr
Doha - Raketen und Detonationen statt Relaxen am Pool oder Sightseeing. So sieht die Realität für viele Passagiere aus, die aufgrund des Iran-Krieges derzeit auf Kreuzfahrtschiffen im Persischen Golf festsitzen. Auch für Lana Dörrer aus dem Saarland. Acht Tage lang wollte die 28-Jährige die Region erkunden, von Dubai über Doha, nach Abu Dhabi und wieder zurück. Doch am Samstag war die Reise schlagartig vorbei.