Die Bundesregierung warnt: Deutsche sollen Iran verlassen.
29.08.2025 - 14:51 Uhr
Deutschland befürchtet, der Iran könnte Bundesbürger als Geiseln nehmen, um Zugeständnisse im Atom-Streit zu erpressen. Nach einem Antrag europäischer Staaten auf Reaktivierung von UN-Sanktionen gegen Teheran rief das Auswärtige Amt alle Deutschen auf, den Iran zu verlassen. Die Justiz der Islamischen Republik hat schon häufiger westliche Besucher festgenommen, um sie bei Streit mit dem Westen als Druckmittel einzusetzen.