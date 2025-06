Die EU agiert im Nahen Osten hilflos. Nun haben die Europäer die Chance, dem Iran die Tür zu Verhandlungen mit Israel zu öffnen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 20.06.2025 - 12:22 Uhr

Es ist einfach, sich über die Iran-Gespräch der Europäer in Genf lustig zu machen. Seit dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel und dem darauf folgenden Krieg in Gaza fällt die EU durch eine vielstimmige Hilf- und Machtlosigkeit auf. Kann dieses Treffen also mehr sein als eine am Ende doch wieder nur folgenlose Geste? Dafür sprich, dass Diplomatie in Krisenzeiten bisweilen ein Spiel über mehrere Banden ist. Und in diesem Fall könnte gerade die EU, die immer wieder Israel brutales Vorgehen im Gazastreifen offen kritisiert hat, das Zünglein an der Waage spielen.