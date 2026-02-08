Iranische Elitetruppe Prätorianer mit Eigeninteressen
Die Revolutionsgarde ist die mächtigste Institution im Iran. Sie ist nicht nur eine schlagkräftige Militäreinheit, sie verfügt auch über große Wirtschaftsmacht.
Die Revolutionsgarde ist die mächtigste Institution im Iran. Sie ist nicht nur eine schlagkräftige Militäreinheit, sie verfügt auch über große Wirtschaftsmacht.
Kurz vor den iranisch-amerikanischen Verhandlungen in Oman präsentierte die iranische Revolutionsgarde eine ihrer gefährlichsten Raketen. Die „Khorramshahr-4“, benannt nach dem Ort verlustreicher Schlachten im Krieg gegen den Irak in den 1980ern, kann anderthalb Tonnen Sprengstoff bis nach Israel tragen. Die Revolutionsgarde wollte die Raketen-Präsentation als Warnung an die USA verstanden wissen: Wir können mit vernichtender Wucht zurückschlagen, wenn ihr angreifen solltet.