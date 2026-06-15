Nach langer Blockade steht die Meerenge von Hormus vor der Wiederöffnung. Es gibt allerdings noch Probleme mit Seeminen, Versicherungen und iranischen Kontrollversuchen.
Es ist die Nachricht des Tages für die Weltwirtschaft und die globalen Energiemärkte: Nach monatelanger, nervenaufreibender Blockade steht die strategisch sensible Straße von Hormus endlich vor ihrer Wiederöffnung. Am Sonntag, 14. Juni 2026, scheinen sich die USA und der Iran nach zähen Verhandlungen tatsächlich auf ein umfassendes Rahmenabkommen zur Beendigung ihres militärischen Konflikts geeinigt haben.