Nach langer Blockade steht die Meerenge von Hormus vor der Wiederöffnung. Es gibt allerdings noch Probleme mit Seeminen, Versicherungen und iranischen Kontrollversuchen.

Es ist die Nachricht des Tages für die Weltwirtschaft und die globalen Energiemärkte: Nach monatelanger, nervenaufreibender Blockade steht die strategisch sensible Straße von Hormus endlich vor ihrer Wiederöffnung. Am Sonntag, 14. Juni 2026, scheinen sich die USA und der Iran nach zähen Verhandlungen tatsächlich auf ein umfassendes Rahmenabkommen zur Beendigung ihres militärischen Konflikts geeinigt haben.

Wann fließt das Öl durch die Straße von Hormus? Laut offiziellen Ankündigungen soll die vollständige Freigabe der Meerenge unmittelbar nach der formellen Unterzeichnung des Abkommens am kommenden Freitag, den 19. Juni 2026, in Genf erfolgen. Hand in Hand damit geht auch die Aufhebung einer Seeblockade iranischer Häfen durch die USA. Laut einigen Berichten könnte diese sogar schon früher enden als die iranische Sperre, obwohl das für Donald Trump durchaus einen Gesichtsverlust bedeuten würde.

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Bis Freitag bleibt der Schiffsverkehr aus Sicherheitsgründen aber auf jeden Fall noch stark eingeschränkt. Der Grund für die tagelange Verzögerung zwischen der politischen Einigung und der tatsächlichen Öffnung ist auch technischer Natur: In den Gewässern müssen dringend notwendige Arbeiten zur Minenräumung durchgeführt werden, um eine sichere Passage für Handelsschiffe und Öltanker zu gewährleisten.

Die Straße von Hormus bleibt ein geopolitisches Nadelöhr. Foto: -/Nasa/dpa

Minenräumung in der Straße von Homus könnte Monate dauern

Einige Experten glauben sogar, dass das mehrere Monate in Anspruch nehmen könnte. Bestimmte Fahrrinnen können aber kurzfristig genutzt werden und wurden in den vergangenen Wochen zum Teil auch schon mit abgeschaltetem Transponder befahren. US-Marineeinheiten sind vor Ort im Persischen Golf, Europäer und Deutsche könnten womöglich bald folgen.

Mehrere Wermutstropfen bleiben für Reedereien: Teheran setzte in den Verhandlungen laut Medienberichten angeblich in letzter Minute eine Vertragsklausel durch, die dem Iran und dem Oman die Erhebung von Gebühren für „maritime Dienstleistungen“ bei der Durchfahrt erlaubt. Während die USA offenbar zähneknirschend zustimmten, fordert unter anderem die deutsche Bundesregierung weiterhin eine dauerhaft freie und komplett gebührenfreie Passage für die internationale Schifffahrt.

Mautforderungen oder „maritime Dienstleistungen“ durch den Iran?

Außerdem soll es eine Klausel geben, die den Iran erst nach 30 Tagen zur völligen Wiederherstellung des gleichen Niveaus von Schiffsdurchfahrten wie vor dem Krieg verpflichtet. Darüber hinaus wurde berichtet, dass sich der Iran nach 60 Tagen die Erhebung von Mautgebühren vorbehalten könnte.

Zur Regelung der Passage hatten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) bereits vor einigen Wochen eine „Persian Gulf Strait Authority“, kurz PGSA eingerichtet. Per Excel-Datei wurde versucht, umfangreiche Daten von durchfahrtswilligen Schiffen zu erheben. Entsprechende Dokumente kursieren in Fachkreisen.

Der Iran versucht bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus, umfangreiche Schiffsdaten zu erheben. Foto: Screenshot

Freie Durchfahrt oder Kontrolle durch Iran und Oman?

Auch war die Rede davon, dass in einigen Fällen bis zu 2 Millionen Dollar Schutzgeld per Kryptowährung geflossen seien. Nun heißt es, dass der Iran und Oman womöglich gemeinsam die Sicherheit in der Meerenge gewährleisten sollen – potenziell ein Pulverfass bei gleichzeitiger Anwesenheit internationaler Marine-Einheiten. Verbal hatte US-Präsident Trump zwischenzeitlich sogar mit Militärschlägen gegen Oman gedroht.

Völkerrechtlich ist die Straße von Hormus umstritten. Oman und Iran betrachten sie als eigenes Hoheitsgewässer, wobei die wichtigsten Fahrrinnen auf iranischer Seite verlaufen. Die Staatengemeinschaft orientiert sich dagegen am Internationalen Seerechtsabkommen der Vereinten Nationen, das außerhalb der 12-Meilen-Zone die freie Durchfahrt garantiert.

12-Meilen-Zone und 200-Meilen-Zone an der Straße von Hormus

Zwar haben weder Iran noch Oman das Abkommen ratifiziert, doch galt seit Jahrzehnten ein entsprechendes Gewohnheitsrecht, das es nun zu verteidigen gilt. In der 200-Meilen-Zone (Ausschließliche Wirtschaftszone, AWZ) wird von vielen Völkerrechtlern indes ein gewisses Kontrollrecht der Anrainer bejaht, etwa im Hinblick auf Umweltvorschriften oder Schmuggel. Die Straße von Hormus ist im Übrigen so eng, dass sie nur in einem kleinen Streifen über die 12-Meilen-Zone Omans und Irans hinausreicht – je nachdem, wo an der Küste gemessen wird.

Was verlangen Versicherungen in der Straße von Hormus?

Die für den weltweiten Öl- und Flüssiggashandel (LNG) kritische Meerenge war Ende Februar 2026 vom Iran im Zuge des eskalierenden Krieges mit Israel und den USA gesperrt worden. Monatelang saßen hunderte Tanker fest, was die globalen Ölpreise massiv in die Höhe trieb und Inflationsängste schürte. Pakistan und Katar haben nun das so genannte „Islamabad-Abkommen“ vermittelt.

Nun bleibt abzuwarten, wie schnell sich der immense Rückstau an Schiffen im Persischen Golf auflösen kann und ob die vereinbarten Sicherheitsgarantien in der Praxis halten. Auch Versicherungen müssen noch grünes Licht geben, was mit erhöhten Kosten verbunden sein kann. Die Diplomatie auf allen Seiten dürfte ebenfalls weiter gefordert sein. Manche sagen auch: „Bis Freitag kann noch viel passieren.“ Der Volltext des vorläufigen Abkommens („Memorandum of Understanding“, „MoU“) soll erst nach der Unterzeichnung in Genf veröffentlicht werden.