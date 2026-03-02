Der Unesco-Welterbe Golestan-Palast in Teheran ist bei US-israelischen Angriffen teilweise beschädigt worden. Die Unesco äußerte sich besorgt über den Schutz von Kulturerbestätten.

red/AFP 02.03.2026 - 23:27 Uhr

Der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Golestan-Palast in Teheran ist iranischen Medienberichten zufolge bei US-israelischen Angriffen teilweise beschädigt worden. Fenster, Türen und Spiegel seien von den Druckwellen durch den Angriff am Sonntagabend getroffen worden, meldeten die Nachrichtenagenturen Isna und Mehr am Montag.