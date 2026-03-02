Der Unesco-Welterbe Golestan-Palast in Teheran ist bei US-israelischen Angriffen teilweise beschädigt worden. Die Unesco äußerte sich besorgt über den Schutz von Kulturerbestätten.

Der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Golestan-Palast in Teheran ist iranischen Medienberichten zufolge bei US-israelischen Angriffen teilweise beschädigt worden. Fenster, Türen und Spiegel seien von den Druckwellen durch den Angriff am Sonntagabend getroffen worden, meldeten die Nachrichtenagenturen Isna und Mehr am Montag.

 

Der Palast sei "durch Trümmer und durch die Druckwelle eines Luftangriffs auf den Arag-Platz" in Teheran beschädigt worden, erklärte die Unesco mit Sitz in Paris. Sie äußerte ihre "Besorgnis über den Schutz der Kulturerbestätten angesichts der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten".

Der Palast sei „durch Trümmer und durch die Druckwelle eines Luftangriffs auf den Arag-Platz“ in Teheran beschädigt worden (Archivfoto). Foto: IMAGO/SNA

Weiter erklärte die Organisation, sie habe "allen betroffenen Parteien die geografischen Koordinaten der Stätten auf der Welterbeliste sowie der Stätten von nationaler Bedeutung mitgeteilt, um mögliche Schäden zu vermeiden".