Der Umsturz im Iran müsse ohne Einwirkung des Auslands geschehen, sagt Javad Debiran, der stellvertretende Leiter des deutschen Büros des Iranischen Widerstandsrates.
08.01.2026 - 14:15 Uhr
Wieder gehen Tausende mutiger Iraner auf die Straßen, um gegen das Mullah-Regime zu protestieren. Solche Demonstrationen gab es auch in der Vergangenheit. Diesmal scheint aber manches anders. Sind nun die Tage der Theokratie im Iran endgültig gezählt? Wir fragen nach bei Javad Debiran, dem stellvertretenden Leiters des Büros des Iranischen Widerstandsrates (NWRI).