Das Vorgehen der CDU/CSU beim Thema Migration halten die Grünen für einen schweren Fehler. Eine wichtige Abgeordnete meint zudem, die Union wolle vermeiden, dass ein ganz bestimmtes Foto entsteht.

red/dpa 29.01.2025 - 11:16 Uhr

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, sieht in den Initiativen der CDU/CSU-Fraktion für Verschärfungen in der Asylpolitik einen Tabubruch. „Gerade der Fünf-Punkte-Plan ist eine Abkehr von Rechtsstaatlichkeit und von europäischem Recht“, sagte sie in Berlin.