Nachdem sie pünktlich zum Jahresende die Aufnahmen für ihr erstes Album fertiggestellt hat, schaut die Stuttgarter Band Irgend an diesem Samstagabend in Renningen vorbei. Das Quintett, das sich einer quasi-aktuellen Form der Neuen Deutschen Welle verschrieben hat und das ganze „New Wave Pop“ nennt, gastiert im Gleis 2, Weil der Städter Straße 24. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei – allerdings wäre eine Spende nett.

Zu hören gibt es dann Songs, die jetzt schon kleine Szene-Hits sind, wie zum Beispiel „Internet Explorer“ oder „Oje mein Ohr“ von der aktuellen EP „Das Beste von ’81 bis ’21“. NDW-Freunde oder Menschen, die sich noch so gar nichts unter Irgend vorstellen können, dürften gleichermaßen ihren Spaß haben. Die nächsten Gelegenheiten, die Band zu sehen, sind am 21. Januar im Peña in Stuttgart sowie am 20. Februar im Zamma in Geradstetten.