Noch bis Anfang August sind Iron Maiden in Europa unterwegs, zuletzt mit zwei ausverkauften Konzerten in Berlin (29. und 30.07.) und einem finalen Tourstopp in Warschau (02.08.). Damit endet der bisherige Teil der „Run for Your Lives World Tour 2025-26“. Und wie der Tourtitel schon andeutet: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.

Denn obwohl Iron Maiden aktuell keine weiteren Tourdaten für 2026 veröffentlicht haben, spricht einiges dafür, dass die legendäre Metalband auch im kommenden Jahr erneut auf die Bühne zurückkehrt – nur eben vermutlich nicht in Europa.

Ein Blick auf das Tourplakat verrät: Da kommt noch was

Schon der offizielle Tourtitel – „Run for Your Lives World Tour 2025-26“ – legt nahe, dass die Shows 2025 nur der Auftakt waren. Auch ein Blick zurück lohnt sich: Bereits bei der „The Future Past World Tour“ 2023 tourten Iron Maiden zunächst ausschließlich durch Europa, bevor Konzerte in Nordamerika, Australien, Japan und Südamerika folgten. Dieses bewährte Muster könnte sich nun wiederholen.

Europa-Schwerpunkt 2025 – und was das für 2026 bedeutet

Besonders auffällig: Sechs Konzerte in Deutschland – mehr als in jedem anderen Land bisher. Seit dem Start der Tour am 27. Mai 2025 in Budapest haben Iron Maiden 18 europäische Länder bespielt, darunter Großbritannien, Frankreich, Skandinavien und eben auch Deutschland. Dass die Band im Rahmen derselben Tour 2026 erneut nach Europa zurückkehrt, gilt deshalb als eher unwahrscheinlich.

Wo könnten Iron Maiden 2026 auftreten?

Zwar gibt es bislang keinerlei offizielle Ankündigungen für neue Shows im kommenden Jahr, doch mit Blick auf vergangene Touren sind Auftritte in Nordamerika, Australien und Neuseeland, Asien oder Südamerika realistisch.

Stuttgart feiert: Iron Maiden und ihr 50. Bandjubiläum

Mit der aktuellen Tour feiern Iron Maiden ihr 50. Bandjubiläum – und die Show in Stuttgart am 26. Juli hat gezeigt, dass die Band noch lange nicht müde ist. Vor 45.000 euphorischen Fans verwandelte sich der Cannstatter Wasen in ein Spektakel aus Metal, Theater, Pyroeffekten und Pathos. Sänger Bruce Dickinson bewies einmal mehr, warum er bis heute das Gesicht der Band ist – und wie viel Energie auch nach fünf Jahrzehnten Bandgeschichte noch in Iron Maiden steckt.

Fazit: Die Chancen stehen gut – nur nicht für Europa

Wer Iron Maiden 2025 in Deutschland live erleben konnte, hat eines der großen Konzerthighlights des Jahres gesehen. Für 2026 dürfen sich Fans auf eine mögliche Fortsetzung der „Run for Your Lives“-Tour freuen – nur eben außerhalb Europas. Bis dahin bleibt nur eines: Augen offenhalten für neue Tourdaten.