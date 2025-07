Insgesamt 45.000 Tickets haben Iron Maiden für das Konzert in Stuttgart verkauft. Sowohl bei Eventim als auch bei Easy Ticket sind alle Karten vergriffen. Doch es gibt noch Chancen, am 26. Juli beim Liveauftritt dabei zu sein.

Wo es noch Karten gibt

Wer noch Karten für das Konzert auf dem Wasen ergattern möchte, kann zunächst auf der offiziellen Wiederverkaufsplattform Fansale von Eventim schauen. Dort gibt es aktuell vier Tickets im Angebot – allerdings für 418,35 Euro das Stück, zuzüglich 62,75 Euro an Gebühren.

Auch auf Kleinanzeigen.de und eBay gibt es vereinzelt Karten – meist jedoch mit einem hohen Aufschlag auf den Originalpreis, da die Nachfrage sehr hoch ist.

Wer es mit Glück probieren will, kann ab Montag, dem 21.07., beim Gewinnspiel von DIE NEUE 107.7 mitmachen. Dort werden zwei Tickets für das Konzert verlost. Um zu gewinnen, muss man anrufen, wenn der Song „Run to the Hills“ gespielt wird.

Erfahrungsgemäß gibt es am Tag der Veranstaltung oft auch Fans, die ihre Tickets direkt vor Ort verkaufen. Im Zweifelsfall könnte man dort sein Glück probieren, wenn es im Vorfeld nicht mehr klappt. Eine Garantie gibt es natürlich nicht.

Berlin und Wien sind noch nicht ausverkauft

Für die Shows in Wien am 17. Juli und Berlin am 30. Juli gibt es aktuell noch Karten via Eventim zu kaufen. Für die Berlin-Show gibt es Sitzplätze ab 116,40 Euro. In Wien könnte man die Band ab 81,49 Euro sehen. Alle anderen Shows im deutschsprachigen Raum sind ausverkauft.