Iron Maiden 2025 auf "Run for your lives"-Tour

Iron Maiden haben für 2025 eine umfangreiche Welttournee angekündigt. In Deutschland stehen 5 Termine auf dem Plan. Lesen Sie hier, wann der Ticketverkauf beginnt.

Lukas Böhl 19.09.2024 - 11:19 Uhr

Iron Maiden-Fans in Deutschland können sich auf eine spektakuläre Tour freuen! Im Rahmen der "Run For Your Lives" World Tour 2025 werden die britischen Metal-Legenden im Sommer gleich fünf Konzerte in Deutschland spielen. Die Tour, die das 50-jährige Jubiläum der Band feiert, verspricht eine besondere Setlist mit Klassikern von den ersten neun Alben, darunter "Iron Maiden" und "Fear of the Dark", sowie eine noch nie dagewesene Bühnenshow.