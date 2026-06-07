Laura Philipp wollte zum dritten Mal in Hamburg triumphieren und ihren vierten EM-Titel holen. Doch Weltmeisterin Solveig Lovseth war schneller. Ein Zwischenfall beeinträchtigt die Veranstaltung.
07.06.2026 - 14:49 Uhr
Hamburg - Laura Philipp hat ihren dritten Sieg beim Ironman in Hamburg und ihren insgesamt vierten EM-Titel verpasst. Die 39-Jährige musste sich nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und dem abschließenden Marathonlauf nur der Weltmeisterin Solveig Lovseth geschlagen geben.