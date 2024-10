Mit der Teilnahme an der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii geht für Steffen Schuhmann ein Traum in Erfüllung – wenn auch mit einjähriger Verspätung, nachdem dem heute 52-Jährigen eine für ihn ärgerliche Neuerung in die Quere gekommen ist.

Dominik Grill 09.10.2024 - 18:17 Uhr

Hawaii? Nicht wenige mögen dabei an Palmen, türkisblaues Meer und Hula Hula denken. Für andere hingegen wird sich das Pazifik-Paradies in zweieinhalb Wochen in eine gefühlte Hölle verwandeln. Am Samstag, 26. Oktober, ist es wieder so weit: Ironman-Weltmeisterschaft im Triathlon, eines der härtesten und legendärsten Extremrennen der Welt. Erwartet werden rund 2500 Teilnehmer – und unter ihnen auch ein Leinfelden-Echterdinger. Für Steffen Schuhmann von Tria Echterdingen beginnt aktuell der Countdown.