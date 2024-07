Olaf Scholz spricht sich für eine stärkere Begrenzung der Migration aus. Zunehmend gerät dabei ein Mittel in den Blick, das eigentlich verpönt war: stationäre Grenzkontrollen. Ein richtiger Kurswechsel, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 26.07.2024 - 17:13 Uhr

Schon seit Jahren gibt es ein Gefühl in Deutschland, das lange bestehende Probleme nicht gelöst werden können. Schulen müssten dringend renoviert werden, immer weniger Züge sind pünktlich, bei der Digitalisierung hängen andere Länder Deutschland ab. Ein Problem, das besonders viele Bürger besorgt ist die Migration. Hier ist die Lage so: Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, kommen zu uns. Und wenn sie einmal da sind, ist es sehr schwierig, sie wieder in ihre Heimatländer zu bringen.