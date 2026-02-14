Eine 85-jährige Autofahrerin rammte in Schwaikheim zwei Fahrzeuge und fuhr einfach weiter. Ein Passant nahm die Verfolgung auf und verhinderte Schlimmeres.

Sascha Sauer 14.02.2026 - 16:45 Uhr

Eine 85 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) für Aufsehen gesorgt. Nach zwei Unfällen setzte sie ihre Fahrt fort – offenbar unter Alkoholeinfluss. Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin gegen 17.05 Uhr mit ihrem Mercedes in der Bismarckstraße unterwegs gewesen. Zunächst streifte sie einen am Fahrbahnrand geparkten VW Lupo. Doch statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter.