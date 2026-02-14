Eine 85-jährige Autofahrerin rammte in Schwaikheim zwei Fahrzeuge und fuhr einfach weiter. Ein Passant nahm die Verfolgung auf und verhinderte Schlimmeres.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Eine 85 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) für Aufsehen gesorgt. Nach zwei Unfällen setzte sie ihre Fahrt fort – offenbar unter Alkoholeinfluss. Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin gegen 17.05 Uhr mit ihrem Mercedes in der Bismarckstraße unterwegs gewesen. Zunächst streifte sie einen am Fahrbahnrand geparkten VW Lupo. Doch statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter.

 

Nur kurze Zeit später kam es zur nächsten Kollision: Die 85-Jährige geriet mit ihrem Wagen zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Toyota. Auch diesmal stoppte sie nicht. Ein Zeuge, der beide Unfälle beobachtet hatte, reagierte geistesgegenwärtig. Er nahm die Verfolgung auf, stoppte die Fahrerin schließlich und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Seniorin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.