Im Januar kommt in Esslingen ein Auto auf den Gleisen zum Stehen, nachdem es vorher andere Fahrzeuge gerammt hat. Jetzt sind erste Ermittlungsergebnisse bekannt.
14.04.2026 - 05:00 Uhr
Es hätte tragisch enden können. Bei einem spektakulären Unfall im Januar dieses Jahres fuhr ein Auto in Esslingen unter der Adenauerbrücke auf die Gleise und kam dort zum Stehen. Ein Personenzug kollidierte mit dem Wagen. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten jedoch rechtzeitig aussteigen. Zuvor hatte der Kleinbus noch mehrere parkende Autos gestreift und beschädigt. Warum der 55-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, war zunächst unklar.