Kriegssorgen, Klimakrise und eine Wirtschaft am Abgrund. Im Iran löst die Unzufriedenheit wieder große Proteste aus. Was steckt dahinter und wie realistisch ist ein politischer Umbruch?
31.12.2025 - 14:30 Uhr
Teheran - Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise zieht es den vierten Tag in Folge Menschenmassen auf die Straßen im Iran. Die Proteste erinnern an den Beginn der landesweiten Aufstände von 2019 und 2022 – doch vieles ist noch unklar. Während die Sicherheitskräfte in die Metropolen einrücken, mehren sich Berichte über erste Festnahmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den aktuellen Entwicklungen: