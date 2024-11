Prozess um Mord an Lehrer Samuel Paty in Paris gestartet

Der barbarische Mord an dem Lehrer Samuel Paty durch einen islamistisch motivierten Täter erschütterte Frankreich zutiefst. Jetzt hat der Prozess gegen acht mutmaßliche Unterstützer begonnen.

Paris - Vier Jahre nach dem islamistisch motivierten Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich hat vor einem Pariser Schwurgericht der Prozess gegen acht mutmaßliche Unterstützer begonnen. Am 16. Oktober 2020 war der 47-jährige Geschichtslehrer Paty in einem Pariser Vorort von einem 18-Jährigen getötet und enthauptet worden. Die Polizei erschoss den Täter mit russisch-tschetschenischen Wurzeln. Das Verbrechen wurde als islamistisch motivierter Terrorakt eingestuft und löste international Entsetzen aus.