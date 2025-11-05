Islamisten Wenn Tiktok den Muezzin ersetzt
Der digitale Islamismus ist Gift für die Integration von Muslimen. Wer von einem Kalifat träumt, ist in einer Republik fehl am Platz, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Wer von einem Kalifat predigt, dazu aber Tiktok nutzt, steht für die Dialektik der Digitalisierung: Auch Leute mit vorgestrigem Weltbild bedienen sich modernster Kommunikationstechnik. Im Falle der interaktiven Islamistenclique, die Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) jetzt verboten hat, dient das Internet als Instrument, um unsere Gesellschaft zu spalten.