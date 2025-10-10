Ermittler nehmen in Antwerpen drei Verdächtige fest. Die jungen Männer planten offenbar den Einsatz einer mit Sprengstoff beladene Drohne.
10.10.2025 - 13:47 Uhr
Belgien wird seinem Ruf als Brutstätte des islamistischen Terrors einmal mehr gerecht. Die Polizei hat offensichtlich einen dschihadistischen Anschlag auf Premierminister Bart de Wever verhindert. Beamten haben in der Hafenstadt Antwerpen mehrere Häuser durchsucht und drei junge Männer festgenommen. Ihnen wird von der Staatsanwaltschaft versuchter Mord und Teilnahme an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.