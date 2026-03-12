Fast 150 Menschen starben vor zwei Jahren bei einem islamistischen Terrorakt in Moskau. Nun wurden die Täter verurteilt. Doch die russische Führung sucht die Drahtzieher immer noch woanders.
12.03.2026 - 13:04 Uhr
Moskau - Es war ein Schock für die russische Hauptstadt Moskau: Vor zwei Jahren schossen islamistische Terroristen bei einem Rockkonzert um sich und töteten fast 150 Menschen. Ein russisches Militärgericht verurteilte die vier Haupttäter nun zu lebenslanger Haft, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass aus dem Gerichtssaal meldete.