Wissenschaftsministerin Olschowski will Islamzentren bundesweit überprüfen lassen. Kritiker werfen ihr mit Blick auf Missstände am Tübinger Islamzentrum Hinhaltetaktik vor.

Nach Kritik an Ditib-Nähe: Ministerin will Bundes-Gutachten

Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) regt an, alle bundesweit sieben Zentren für islamische Studien, darunter auch das allererste an der Universität Tübingen, wissenschaftlich begutachten zu lassen. „Baden-Württemberg“ bitte den Wissenschaftsrat, schreibt die Ministerin in einem Brief, der unserer Zeitung vorliegt, um „eine zeitnahe Evaluation“ der Zentren. Am Freitag tagt die Vollversammlung des Wissenschaftsrates, des Beratungsgremiums von Bund und Ländern, in Fulda. Die Annahme der Initiative gilt als sicher.