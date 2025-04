Wegen eines Vulkanausbruchs auf der bei Touristen beliebten Reykjanes-Halbinsel in Island ist der Fischerort Grindavik erneut evakuiert worden. Die Meteorologie-Behörde IMO erklärte, am Dienstag habe ein Ausbruch am Sundhnukaigar-Krater begonnen.

red/AFP 01.04.2025 - 18:19 Uhr

Wegen eines Vulkanausbruchs auf der bei Touristen beliebten Reykjanes-Halbinsel in Island ist der Fischerort Grindavik erneut evakuiert worden. Die Meteorologie-Behörde IMO erklärte, am Dienstag habe ein Ausbruch am Sundhnukagigar-Krater im Südwesten Islands begonnen. Es ist bereits der achte Vulkanausbruch in dem Gebiet seit Ende 2023.