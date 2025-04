Ein 33-Jähriger hat in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) ein Messer gezielt nach einer Polizistin geworfen. Dem Mann werde versuchter Totschlag vorgeworfen, teilte die Polizei mit. Seit Sonntag sitze er Untersuchungshaft. Die Beamtin blieb demnach unverletzt. Das Messer war laut den Ermittlern an einem Geländer abgeprallt.

Zunächst waren die Beamten zu einer Schlägerei in eine Gaststätte gerufen worden. In der Auseinandersetzung in der Nacht zu Samstag sei auch der 33-Jährige verwickelt gewesen, hieß es weiter. Die Polizei schickte ihn demnach weg, doch er kam den Angaben zufolge kurze Zeit später mit einem Messer in der Hand zurück.

Der 33-Jährige habe trotz mehrmaliger Aufforderung das Messer nicht weggelegt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Als die Polizisten Pfefferspray einsetzten, sei es zu dem Wurf des Messers gekommen.