In einer Haftanstalt in Israel soll ein Gefangener sexuell schwer misshandelt worden sein. Die Anklage gegen fünf Verdächtige wurde nun aufgehoben.
12.03.2026 - 18:41 Uhr
Israels Militärstaatsanwaltschaft hat die Anklage gegen fünf Reservisten fallengelassen, die beschuldigt wurden, einen palästinensischen Häftling in dem berüchtigten Militärlager Sde Teiman schwer misshandelt zu haben. Israelische Medien berichteten, die Einstellung des Verfahrens folge „bedeutenden Entwicklungen“ seit der Einreichung. Der Fall und ein in dem Kontext geleaktes Video sorgten in Israel über Monate für Schlagzeilen.