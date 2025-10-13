Laut IDF und Times of Israel steht die Freilassung der ersten Geiseln aus dem Gazastreifen kurz bevor. Weitere Übergaben sollen im Laufe des Vormittags folgen.

Lukas Böhl 13.10.2025 - 07:08 Uhr

Nach monatelanger Gefangenschaft im Gazastreifen ist die Freilassung der ersten israelischen Geiseln unmittelbar bevorstehend. Laut israelischem Militär (IDF) hat sich ein Konvoi des Roten Kreuzes um kurz vor 7:00 Uhr deutscher Zeit auf den Weg zu einem Übergabepunkt im Norden des Gazastreifens gemacht, um dort die ersten sechs Geiseln in Empfang zu nehmen. Sie sollen anschließend an israelische Streitkräfte übergeben und zu einer militärischen Einrichtung bei Re’im gebracht werden. Dort stehen medizinische und psychologische Untersuchungen sowie ein erstes Wiedersehen mit ihren Familien an. Bei den ersten Freigelassenen soll es sich um Matan Angrest, die Brüder Gali und Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor und Omri Miran handeln. → Die aktuellen Updates zur Freilassung können Sie in unserem News-Blog verfolgen.