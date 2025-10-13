Laut IDF und Times of Israel steht die Freilassung der ersten Geiseln aus dem Gazastreifen kurz bevor. Weitere Übergaben sollen im Laufe des Vormittags folgen.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Nach monatelanger Gefangenschaft im Gazastreifen ist die Freilassung der ersten israelischen Geiseln unmittelbar bevorstehend. Laut israelischem Militär (IDF) hat sich ein Konvoi des Roten Kreuzes um kurz vor 7:00 Uhr deutscher Zeit auf den Weg zu einem Übergabepunkt im Norden des Gazastreifens gemacht, um dort die ersten sechs Geiseln in Empfang zu nehmen. Sie sollen anschließend an israelische Streitkräfte übergeben und zu einer militärischen Einrichtung bei Re’im gebracht werden. Dort stehen medizinische und psychologische Untersuchungen sowie ein erstes Wiedersehen mit ihren Familien an. Bei den ersten Freigelassenen soll es sich um Matan Angrest, die Brüder Gali und Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor und Omri Miran handeln. → Die aktuellen Updates zur Freilassung können Sie in unserem News-Blog verfolgen.

 

Weitere 14 Geiseln sollen um 11 Uhr folgen

Insgesamt sollen heute 20 lebende Geiseln freikommen. Während die erste Gruppe bereits auf dem Weg ist, plant die Hamas laut israelischen Angaben, die verbleibenden 14 Gefangenen gegen 11 Uhr deutscher Zeit an anderen Übergabepunkten zu übergeben. Familien der Betroffenen haben sich bereits in Grenznähe versammelt, um ihre Angehörigen in Empfang zu nehmen.