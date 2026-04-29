Hunderte Aktivisten wollen erneut versuchen, mit Schiffen Israels Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Israel kündigt Maßnahmen an.
29.04.2026 - 14:13 Uhr
Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat offiziellen Angaben zufolge Sanktionen gegen die Spendenkampagne der „Global Sumud Flotilla“ verhängt. Die Flottille mit rund 100 Schiffen und rund 1.000 Beteiligten an Bord ist derzeit auf dem Weg nach Gaza und soll israelischen Medien zufolge am Wochenende vor der Küste des Palästinensergebiets eintreffen.