03.11.2025 - 20:52 Uhr
In Israel ist ein Gesetzentwurf zur Einführung der Todesstrafe für verurteilte "Terroristen" ins Parlament eingebracht worden. Der Ausschuss für nationale Sicherheit der Knesset billigte am Montag Pläne für eine entsprechende Änderung des Strafgesetzbuchs, das Plenum soll sich nun in erster Lesung damit befassen.