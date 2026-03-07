US-Präsident Donald Trump kontert Aussagen des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian mit einer klaren Drohung. Er kündigt weitere schwere Angriffe an.
07.03.2026 - 13:37 Uhr
Berlin - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit der Ausweitung der Angriffe gedroht. Der Iran werde heute sehr hart getroffen und bislang nicht ins Visier genommene Gegenden würden für "komplette Zerstörung und sicheren Tod" ernsthaft geprüft, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran werde "in die Hölle geprügelt", schrieb Trump.