dpa 07.03.2026 - 13:33 Uhr

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit der Ausweitung der Angriffe gedroht. Der Iran werde heute sehr hart getroffen und bislang nicht ins Visier genommene Gegenden würden für "komplette Zerstörung und sicheren Tod" ernsthaft geprüft, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.