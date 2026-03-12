Nach heftigem Beschuss der Hisbollah fordert Israels Verteidigungsminister das Nachbarland Libanon zum Handeln auf. Andernfalls werde Israel „die Sache selbst in die Hand nehmen“.
12.03.2026 - 13:06 Uhr
Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Nachbarland Libanon mit der Ausweitung des israelischen Armeeeinsatzes dort sowie mit der Einnahme von Gebieten gedroht. Sollte die libanesische Regierung nicht in der Lage sein, die Hisbollah davon abzuhalten, auf israelische Ortschaften zu feuern, werde Israels Armee „das Gebiet einnehmen und die Sache selbst in die Hand nehmen“, sagte er nach Angaben seines Büros bei einer Besprechung mit hochrangigen Armee- und Geheimdienstvertretern. Er habe den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun diese Warnung überbracht.