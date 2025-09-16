Nach dem Feuer auf dem Gelände eines Baustoffhandels in Korntal haben sich weitere Zeugen gemeldet. Die Ermittlungen der Polizei sind nicht abgeschlossen.
16.09.2025 - 14:11 Uhr
Nach der Öffentlichkeitsfahndung vor wenigen Wochen zum Brandanschlag auf einen Baustoffhandel in Korntal sind bei der Kriminalpolizei weitere Hinweise auf den Täter eingegangen. Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Ludwigsburg auf Nachfrage mitteilt, seien drei neue Hinweise eingegangen. Die Ermittlungen dauern an. Weiterhin wird ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen.