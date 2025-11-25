Trotz vereinbarter Waffenruhe greift Israel Ziele im Libanon an. Das UN-Menschenrechtsbüro zeigt sich alarmiert wegen eines möglichen Kriegs.
25.11.2025 - 12:40 Uhr
Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat sich besorgt über zunehmende israelische Angriffe auf Ziele im Libanon geäußert. Damit einher gingen "alarmierende Drohungen" einer breiteren Offensive, teilte die UN-Organisation am Dienstag in Genf mit. Sie kritisierte die hohe Zahl ziviler Opfer von allein 127 Getöteten seit Inkrafttreten der Waffenstillstandsvereinbarung vor einem Jahr und verlangte nach einer internationalen Untersuchung.