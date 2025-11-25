Insbesondere erinnerte das Büro an die Bombardierung des Flüchtlingslagers Ain al-Hilweh vergangene Woche im Südlibanon. Dabei starben mindestens 13 Personen, darunter elf Kinder. Bei allen bekannten Getöteten handelte es sich um Zivilisten. Weiter warf die UN-Einrichtung Israel vor, den Wiederaufbau im Südlibanon und die Rückkehr von Flüchtlingen zu behindern. Sie verwies auf den Angriff auf eine Baustofffabrik in Ansar am 16. November. Israel habe zudem mit dem Bau einer Mauer begonnen, die libanesisches Territorium schneide und es unzugänglich für die Bevölkerung mache.