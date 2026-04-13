Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Stadt Bint Dschbeil im Süden des Libanon eingekesselt. Die Armee habe mit einem Angriff auf die Stadt begonnen.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Stadt Bint Dschbeil im Süden des Libanon vollständig eingekesselt. "Die Streitkräfte der 98. Division haben die Einkesselung der Stadt Bint Dschbeil abgeschlossen und mit einem Angriff auf sie begonnen", teilte der Armeesprecher Avichay Adraee am Montag im Onlinedienst X mit. In der vergangenen Woche hatten israelische Soldaten bei direkten Gefechten und bei Luftangriffen in der Stadt und ihrer Umgebung nach eigenen Angaben mehr als hundert Hisbollah-Kämpfer getötet.