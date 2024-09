Israelischen Luftangriff in Beirut

Ibrahim Akil war Ziel eines gezielten Angriffs Israels in der libanesischen Hauptstadt. Der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel verschärft sich.

red/dpa 20.09.2024 - 23:55 Uhr

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat den Tod ihres Militärkommandeurs Ibrahim Akil infolge eines israelischen Luftangriffs in Libanons Hauptstadt Beirut bestätigt. Akil sei den Märtyrertod gestorben, teilte die proiranische Schiiten-Miliz am späten Abend mit. Zuvor hatte bereits Israels Armeesprecher Daniel Hagari den Militärkommandeur der Miliz für tot erklärt. Nach libanesischen Angaben kamen bei dem Angriff in einem dicht besiedelten Vorort Beiruts mindestens 14 Menschen ums Leben. Mindestens 66 weitere wurden verletzt.