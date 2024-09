Die Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Libanon können angesichts der zunehmenden Eskalation zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nach Angaben der UNO keine Patrouillen ausführen.

red/AFP 30.09.2024 - 22:33 Uhr

Die Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Libanon können angesichts der Eskalation zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nach Angaben der UNO derzeit keine Patrouillen ausführen. Wegen der Intensität des Raketenbeschusses „können sie nicht patrouillieren“, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, am Montag in New York.