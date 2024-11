Gewalt in Amsterdam nach Fußballspiel Ajax gegen Tel Aviv

Nach einem Gastspiel eines israelischen Fußballclubs bei Ajax Amsterdam kommt es zu Zusammenstößen. Hässliche Szenen spielen sich ab in Amsterdam. Israelische Vertreter sprechen von einer Jagd auf Juden.

red/dpa 08.11.2024 - 08:26 Uhr

Nach einem Fußballspiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv ist es in der niederländischen Hauptstadt zu gewaltsamen Zusammenstößen von propalästinensischen Demonstranten und israelischen Fans gekommen. Was genau vorgefallen ist, ist unklar. Nach Angaben der Polizei kam es an mehreren Orten im Zentrum der Stadt zu kleineren Konfrontationen. Knapp 60 Menschen wurden demnach vorläufig festgenommen.