Mit dem Angriff auf Hamas-Führer in Doha zertrümmert Israel nicht nur die Hoffnung auf eine Feuerpause im Gazakrieg, sondern auch das Vertrauen arabischer Staaten in die USA.
10.09.2025 - 17:32 Uhr
„Schurkenstaat“ wird Israel nach seinem Angriff in Katar in arabischen Staaten genannt: Der Luftschlag gegen die Hamas-Führung in Doha hat die Verhandlungen über eine neue Gaza-Feuerpause vorerst beendet und das Vertrauen arabischer Golf-Staaten in die Führungsmacht USA in der Region tief erschüttert. Dass selbst ein Vermittler wie Katar nicht vor Angriffen des US-Partners Israel sicher ist, werde Folgen für das Verhältnis zwischen den arabischen Staaten und Amerika haben, sagen Experten.