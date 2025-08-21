Die israelische Armee rückt nach Gaza-Stadt vor. In äußeren Bezirken wird bereits gekämpft. Experten erwarten langwierige Guerillakämpfe.
21.08.2025 - 16:36 Uhr
Israel hat mit der umstrittenen Ausweitung des Gazakrieges begonnen: In der Nacht auf Donnerstag meldete seine Armee, Soldaten seien in äußere Bezirke von Gaza Stadt vorgedrungen, zur Vorbereitung der geplanten Einnahme der Stadt. Für die Offensive hatte Israels Sicherheitskabinett sich kürzlich trotz Warnungen der Armeespitze entschieden.