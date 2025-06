Was Reisende jetzt zu Flügen nach Doha wissen müssen – aktuelle Hinweise vom Flughafen und dem Auswärtigen Amt.

Lukas Böhl 25.06.2025 - 07:57 Uhr

Katar hat seinen Luftraum am 23. Juni 2025 vorübergehend geschlossen, nachdem der Iran einen Raketenangriff auf einen US-Militärstützpunkt durchgeführt hatte. Die Schließung erfolgte als direkte Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit von Bürgern, Einwohnern und Besuchern angesichts der eskalierenden militärischen Spannungen in der Region zu gewährleisten. Hintergrund waren US-Angriffe auf iranische Atomanlagen, woraufhin der Iran mit Angriffen auf US-Ziele im Nahen Osten – darunter die US-Basis Al Udeid in Katar – reagierte.