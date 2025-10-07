Heizöl ist aktuell vergleichsweise günstig zu haben, aber ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um den Tank zu füllen oder sollte man noch warten?

Matthias Kemter 07.10.2025 - 15:54 Uhr

Der durchschnittliche Heizölpreis in Deutschland liegt heute bei 89,56 Euro pro 100 Liter (bei Abnahme von 3.000 Litern, inkl. MwSt.). Das entspricht einem Anstieg von +0,42 Euro bzw. +0,47 % im Vergleich zum Vortag. Zwar sind die Preise im Wochenverlauf leicht angestiegen, doch bewegt sich der Heizölmarkt weiterhin in einem übergeordneten Seitwärtstrend und dabei auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau. In vielen Regionen Deutschlands ist Heizöl derzeit zu Preisen unter 90 Euro erhältlich, in Hamburg etwa für 86,87 Euro, in Berlin für 88,60 Euro.