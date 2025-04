Forscher aus den Nijmegen und Frankfurt haben untersucht, wie genetische und umweltbedingte Faktoren unsere Freude an Musik beeinflussen. Dafür wurden Daten von Zwillingen genutzt.

Markus Brauer 13.04.2025 - 09:02 Uhr

Hat die Fähigkeit Musik zu genießen eine biologische Grundlage? Eine im Fachmagazin „Nature Communications“ veröffentlichte Studie zeigt, dass Musikgenuss teilweise vererbbar ist. Ein Forscherteam unter Leitung von Wissenschaftlern der Max-Planck-Institute für Psycholinguistik in Nijmegen, Niederlande, und für empirische Ästhetik (MPIEA) in Frankfurt am Main hat untersucht, wie genetische und umweltbedingte Faktoren unsere Freude am Musikerleben beeinflussen.