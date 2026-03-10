Istanbul lädt Reisende dazu ein, seine imperiale Vergangenheit zu erkunden und gleichzeitig in seine pulsierende Gegenwart einzutauchen. Von unterirdischen Geheimnissen bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten bietet die türkische Metropole unzählige Entdeckungsmöglichkeiten.

NPG Digital 20.03.2026 - 08:33 Uhr

Die historische Halbinsel von Istanbul, die sich genau an der Schnittstelle zweier benachbarter Kontinente erhebt, ist mehr als nur ein malerisches Stück Land; sie ist das Herzstück einer Stadt, die seit Jahrhunderten floriert. Umsäumt von Bosporus, Goldenem Horn und Marmarameer, war die besondere Lage dieser Halbinsel kein Zufallsfund, sondern eine gezielte Wahl: Sie diente als strategisches Herz, von dem aus die antike Welt gelenkt werden konnte. Alte Mauern umgeben noch immer dieses UNESCO-Weltkulturerbe und wachen seit mehr als einem Jahrtausend über diese kompakte Wiege der Geschichte. Wenn man durch diese geschichtsträchtigen Straßen schlendert, begegnet man der Seele zweier großer Reiche: dem Oströmischen Reich und dem Osmanischen Reich. Ihr Erbe lebt weiter in den hoch aufragenden Kuppeln, den herrschaftlichen Toren und den engen Steinstraßen, in denen noch immer die Schritte der Händler, Pilger und Eroberer vergangener Zeiten widerhallen.

Istanbuls Sehenswürdigkeiten entdecken Heute können Besucher die Pracht der imperialen Blütezeit der Stadt mit modernen Annehmlichkeiten genießen. Dazu gehören herrschaftliche Paläste, die heute als Museen und Kulturzentren für die Öffentlichkeit zugänglich sind, und die Wiederbelebung der köstlichen osmanischen Palastküche, die alte Aromen mit zeitgenössischer Finesse verbindet. Die Vergangenheit Istanbuls ist nicht in der Zeit stehen geblieben, sondern verschmilzt nahtlos mit der Gegenwart. An diesem pulsierenden Ort verschmelzen Geschichte und Moderne in jeder dampfenden Tasse türkischen Kaffees, jedem atemberaubenden Blick auf den Bosporus und jedem Nachhall der Imperien, die diese Stadt einst ihre Heimat nannten.

Für diejenigen, die bereits die berühmten Sehenswürdigkeiten wie die Hagia Sophia, den Topkapi-Palast und die Moscheen der Hohen Pforte wie Sultan Ahmet (Blaue Moschee) und Süleymaniye erkundet haben, gibt es hier eine Auswahl weiterer einzigartiger Erlebnisse, die den wahren Charakter der Stadt einfangen und einen Hauch von königlicher Extravaganz bieten.

Übernachten in einem ehemaligen Palast

Man stelle sich vor, man wacht morgens mit Blick auf das glitzernde Wasser des wunderschönen Bosporus auf und genießt den Frühstückstee vor der ruhigen Skyline der sanften grünen Hügel. Anschließend steigt man von einem privaten Steg auf ein elegantes Motorboot, das einen in die Altstadt bringt, wo man einen weiteren Tag voller Entdeckungen verbringen kann. Wenn man einen Aufenthalt in einem ehemaligen osmanischen Palast am Bosporus bucht, erwartet man genau dies und noch viel mehr.

Istanbul begann im 19. Jahrhundert über die historische Halbinsel hinaus zu wachsen, als der osmanische Hof vom Topkapi-Palast in modernere Paläste und Sommerresidenzen an der Küste umzog. Heute sind einige der ehemaligen Paläste zu opulenten Fünf-Sterne-Hotels umgebaut worden, in denen die Gäste wie Könige behandelt werden.

Insider-Tipp: Ein Besuch in Ortaköy bietet einen verlockenden Spaziergang entlang des Bosporus. Dabei kann man postkartenreife Fotos der berühmten Ortaköy-Moschee mit der ersten Bosporus-Brücke im Hintergrund machen. Am Abend wartet dann ein Festmahl mit Meeresfrüchten, Mezes (warme und kalte Vorspeisen) und Raki aus Anis und Trauben in einem eleganten Fischrestaurant an der Küste – ein unverzichtbares Istanbul-Erlebnis, das sich auch für ganz besondere Anlässe eignet.

Kreuzfahrt zwischen den Kontinenten

Der Bosporus ist in der Tat die Lebensader İstanbuls. Um die 30 Kilometer lange Meerenge, die Europa und Asien trennt, aus nächster Nähe zu erleben, sollte man eine gemütliche Bootstour genießen und dabei den prächtigen Küstenpalast Dolmabahçe sowie die eleganten Yalis (Sommervillen am Wasser) aus der osmanischen Zeit bewundern. Mit den regelmäßig verkehrenden Pendlerfähren kann man an den faszinierenden ehemaligen Fischerdörfern – den heute malerischsten Küstenvierteln – wie Arnavutköy, Bebek, Kandilli und Anadoluhisari ein- und aussteigen. Für einen exklusiveren Ausflug lässt sich ein kleines Boot mieten, um ein unvergessliches Erlebnis bei strahlendem Sonnenuntergang oder im Mondschein zu genießen.

Insider-Tipp: Um zu erfahren, wie die osmanischen Familien der Sultane einst stilvoll diese Gewässer befuhren, lohnt sich ein Besuch in das Marinemuseum in Beşiktaş. Seine unvergleichliche Sammlung imperialer Caiques zeigt wunderschön gearbeitete Holzruderboote aus dem 19. Jahrhundert, von denen das größte eine Länge von bis zu 30 Metern hat.

Besuch eines Konzerts unter der Erde

Unter den geschäftigen Straßen Istanbuls verbirgt sich eine geheime Welt voller Wunder aus der Zeit des Oströmischen Reiches. In Sultanahmet und Beyazit grenzen die Keller von Geschäften und Hotels oft an alte Kapellen, Agora-Fundamente und Überreste prächtiger Paläste. Die Basilika-Zisterne aus dem sechsten Jahrhundert vor Christus ist die berühmteste und prächtigste unter ihnen. Mit einer Eintrittskarte erhält man auch Zugang zu einer Lichtshow und einer modernen Kunstinstallation inmitten der faszinierenden Marmorsäulen der Zisterne. Darüber hinaus finden in den Zisternen Şerefiye und Binbir Direk regelmäßig klassische Konzerte in dieser faszinierenden unterirdischen Kulisse statt.

Insider-Tipp: Eine weitere bemerkenswerte unterirdische Sehenswürdigkeit ist das Great Palace Mosaics Museum in der Nähe des Sultanahmet-Platzes. Die atemberaubenden Mosaike, die hier zu sehen sind, stammen aus der Zeit zwischen 450 und 550 nach Christus und schmückten einst einen Innenhof des öströmischen Palastes. Obwohl ein Großteil des Palastes bis heute verschüttet ist, bieten diese freigelegten Mosaike mit ihren komplexen Darstellungen mythologischer Wesen und Naturmotive einen Einblick in die Pracht einer vergangenen Ära.

Genuss eines türkisches Bads

Seit der Römerzeit dient das Baden als wichtiges Reinigungsritual, das später von den Osmanen verfeinert und weiterentwickelt und zu einem Eckpfeiler der türkischen Kultur wurde. Die historischen Hamams von Istanbul wie Çemberlitaş, Galatasaray, Cağaloğlu, Hürrem Sultan und Kiliç Ali Paşa bieten mit ihren Marmor-Dampfbädern und wohltuenden Schaummassagen einen luxuriösen Rückzugsort. Auch moderne Luxushotels verfügen über Mini-Hamams, die von diesen klassischen Designs inspiriert sind. Ein verjüngendes Ritual an einem dieser Orte wird die Haut garantiert strahlend und weich wie die eines Babys machen.

Insider-Tipp: In einem Hamam kann man auch eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst sehen. Das kürzlich renovierte, 500 Jahre alte Zeyrek Çinili Hamam dient sowohl als Hamam als auch als Ausstellungsraum und verbindet Selbstpflege mit moderner Kreativität – ein Muss für jeden Kunst- und Wellness-Liebhaber.

Die Schätze des Großen Basars entdecken

In der bezaubernden Welt des Großen Basars von İstanbul werden Jahrhunderte der Geschichte und Kultur lebendig. Als einer der ältesten und größten überdachten Märkte der Welt beherbergt dieses Labyrinth aus dem 15. Jahrhundert über 4.000 Geschäfte, die eine Auswahl an handgefertigtem Schmuck, farbenfrohen Textilien, einzigartigen Antiquitäten und türkischen Badeaccessoires anbieten. Hinter den geschäftigen Gängen verbirgt sich eine geheime Welt aus historischen städtischen Gasthöfen, auch „Han“ genannt, in denen Handwerker in behaglichen Werkstätten weiterhin ihre uralten Handwerkskünste ausüben. Man sollte unbedingt den Cevahir Bedesteni (Schmuckmarkt) erkunden, den ältesten Teil des Großen Basars, um alles von Schmuck über klassische Uhren bis hin zu Kalligraphiekunst zu entdecken. Weiter geht’s zum Sandal Bedesteni, wo man eine farbenfrohe Auswahl an Teppichen, Kelims und anderen edlen Textilien findet.

Insider-Tipp: Nur einen kurzen Spaziergang entfernt lädt der Gewürzmarkt zu einer Sinnesreise durch die Aromen des Orients ein und präsentiert duftende Gewürze, unwiderstehliche Lokums (türkische Süßigkeiten), getrocknete Früchte, Nüsse und reichhaltigen, frisch gemahlenen Kaffee.

Es lebe die Wiederbelebung der osmanischen Küche

Istanbul, einst Hauptstadt zweier großer Reiche, war die Heimat einer Palastküche, die durch die florierenden Handelsnetzwerke ihrer Zeit bereichert wurde. Zutaten, Gewürze und Kochtechniken aus dem gesamten Nahen Osten und dem Balkan fanden ihren Weg in die kaiserlichen Küchen, wo Meisterköche sie gekonnt in exquisite Rezepte verwandelten. Spuren dieses kulinarischen Erbes lassen sich noch heute in den Restaurants Istanbuls genießen, die mit jedem Bissen einen Hauch von Geschichte vermitteln. In den letzten Jahrzehnten haben Köche die osmanische Palastküche wiederbelebt und Rezepte wieder eingeführt, die vor Jahrhunderten für Sultane kreiert wurden. In ausgewählten Restaurants auf der historischen Halbinsel können Gerichte, wie mit Fleisch gefüllte Melonen oder Quitten oder in Filoteig gewickelte Ente genossen werden. Die Mahlzeit lässt sich ideal mit Sherbets mit Aromen wie Rose oder Granatapfel kombinieren, um den authentischen Geschmack des Reiches zu erleben.

Insider-Tipp: Der Michelin-Guide Istanbul hebt einige dieser außergewöhnlichen Restaurants hervor, deren Menüs von den Archiven der osmanischen Palastküche inspiriert sind. Eines davon befindet sich sogar in einem historischen Hamam.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Website von Go Türkiye.