Basare voller Düfte, Hamams mit uralter Badekultur und Restaurants, die die Küche der Sultane neu interpretieren. Zwischen historischer Halbinsel und trendigen Uferquartieren entfaltet sich eine Metropole, die Tradition und Moderne mühelos verbindet.

NPG Digital / SWMN 20.03.2026 - 08:27 Uhr

Blaue Moschee, Hagia Sophia und Topkapi-Palast – das historische Zentrum Istanbuls begeistert mit einer Fülle an weltberühmten Sehenswürdigkeiten und UNESCO-Welterbestätten. Die pulsierende Metropole am Bosporus lädt zu einem Besuch auf zwei Kontinenten und vereint östliche Tradition und westliche Moderne. Griechen, Römer und Osmanen hinterließen hier ihre Spuren, damals wie heute ist das ehemalige Konstantinopel ein wichtiges Zentrum für Handel und Finanzen. Heute stehen moderne Shopping-Malls neben jahrhundertealten Basaren und Hochhäuser zwischen historischen Holzbauten.

Das historische Herz Istanbuls erleben Die historische Halbinsel ist der ideale Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Istanbul. Sie gilt als Ursprung der Stadt und vereint Bauwerke aus oströmischer und osmanischer Zeit, die bis heute die Silhouette prägen. Hagia Sophia, Topkapi-Palast, die Blaue Moschee und die Süleymaniye-Moschee sind weltbekannt, dazwischen laden kleine Geschäfte, ruhige Innenhöfe oder Cafés zu einem Abstecher ein. Wer hier in der Suriçi, der ummauerten Stadt, unterwegs ist, findet schnell seinen eigenen Rhythmus und kann sich einfach treiben lassen. Der Weg führt oft zum Bosporus: Die rund 30 Kilometer lange Meerenge verbindet Europa und Asien und gehört zu den wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Fähren fahren im Minutentakt, pendeln zwischen beiden Ufern und bieten zu jeder Tageszeit eindrucksvolle Ausblicke auf elegante Paläste, Moscheen und historische Yalis, also Sommervillen und Residenzen.

Am Bosporus pulsiert das Leben

Einen Besuch wert sind auch hübsche Viertel wie Arnavutköy, Bebek oder Kandilli. Sie liegen direkt am Wasser und haben jeweils einen eigenen Charakter – morgens mit Spaziergängern und Läufern, mittags mit gut besuchten Cafés, abends mit Fischrestaurants und Bars. Ein beliebter Treffpunkt der Istanbuler ist das Viertel Ortaköy, das direkt am Bosporus im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş liegt und für seine ausgedehnte Kneipen- und Barszene bekannt ist. Zwischen Cafés, kleinen Geschäften und Fischrestaurants herrscht den ganzen Tag über reges Treiben, besonders am Wochenende. Und für viele gehört ein Motiv unbedingt dazu: die Ortaköy-Moschee mit der ersten Bosporus-Brücke im Hintergrund. Ein ganz anderer Blick auf die viel befahrene Meerenge eröffnet sich auch von den historischen Palästen am Ufer, in denen luxuriöse Boutique-Hotels eingerichtet wurden. Vom Hotelzimmer aus lässt sich das bunte Treiben auf dem Wasser gut beobachten, den ganzen Tag über gleiten große Schiffe, Fischerboote und Fähren vorbei. Und von den privaten Hotelstegen fahren kleine Boote direkt in die Altstadt – ein angenehmer und zugleich stimmungsvoller Weg, um die historischen Viertel zu erreichen.

Eine Reise durch die Geschichte

Unter der Altstadt liegt eine weitere Ebene Istanbuls: Zisternen, Kapellen und Paläste aus oströmischer Zeit bilden ein weit verzweigtes Netz im Untergrund. Die Basilika-Zisterne ist die bekannteste von ihnen. Ihre Marmorsäulen, das gedämpfte Licht und die spiegelnden Wasserflächen schaffen eine nahezu mystische Atmosphäre im „Versunkenen Palast von Istanbul“. Auch die Zisternen Şerefiye und Binbir Direk öffnen ein Fenster in eine verborgene Welt. Hier finden regelmäßig klassische Konzerte statt, deren Klang sich zwischen den Säulen ausbreitet und die besondere Akustik der Räume nutzt.

Nach diesen Eindrücken aus der unterirdischen Welt führt der Weg wieder an die Oberfläche zu einem weiteren Zeugnis oströmischer Kunst. Das Great Palace Mosaics Museum zeigt Mosaiken aus dem fünften und sechsten Jahrhundert, deren detailreiche Szenen aus Mythologie, Jagd und Alltag ein lebendiges Bild vom Leben am Hof vermitteln. Die farbigen Steinchen sind erstaunlich gut erhalten und bieten einen ruhigen, konzentrierten Moment mitten in der Stadt.

Istanbuls Märkte: Regionales entdecken und probieren

Zu den berühmtesten Orten der Altstadt gehört der Große Basar – ein lebendiges Labyrinth aus Gassen, Gewölben und jahrhundertealtem Handwerk. In mehr als 4000 Geschäften bieten Händler Schmuck, Textilien, Keramik, Antiquitäten und traditionelle Handwerkskunst an. Unter historischen Dächern arbeiten Goldschmiede, Teppichknüpfer und Kunsthandwerker in kleinen Werkstätten, die seit Generationen bestehen. Besonders eindrucksvoll wirkt der Cevahir Bedesteni, der älteste Teil des Basars. Hier funkeln Schmuckstücke in den Auslagen, filigrane Kalligraphien erzählen von osmanischer Ästhetik. Wenig weiter öffnet sich der Sandal Bedesteni, wo farbenprächtige Teppiche, Kelims und hochwertige Stoffe von den Wänden und Decken hängen. Nur einige Gehminuten entfernt liegt der Gewürzbasar. Bereits am Eingang entfalten sich die Aromen von frisch gemahlenem Kaffee, Kräutern und getrockneten Früchten. Gewürze leuchten in bunten Farben, Nüsse und Trockenfrüchte sind kunstvoll aufgeschichtet. Viele Händler reichen Kostproben, erklären Herkunft und Verwendung ihrer Produkte und geben Tipps für die Zubereitung. So wird der Markt nicht nur zu einem Ort für besondere Mitbringsel, sondern zu einem echten Erlebnis der Istanbuler Alltagskultur.

Istanbuls Hamams: Entspannung nach einem erlebnisreichen Tag

Nach einem Tag voller Eindrücke verspricht ein Besuch im Hamam eine ruhige Auszeit. Historische Badehäuser wie Çemberlitaş, Galatasaray, Cağaloğlu oder Kiliç Ali Paşa sind seit Jahrhunderten Teil der städtischen Kultur und führen das Ritual nach alter Tradition durch, wobei Dampfbad, Peelings und Massagen für Entspannung sorgen. Moderne Hotels greifen diese jahrhundertealte Badekultur auf und interpretieren sie neu. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das im Zeyrek Çinili Hamam, das nach seiner Restaurierung sowohl Badehaus als auch Ausstellungsraum ist. Hier treffen historische Räume auf zeitgenössische Kunst – eine Verbindung, die den besonderen Charakter Istanbuls auf den Punkt bringt.

Istanbuls Kulinarik: Tradition der osmanischen Küche erleben

Kulinarisch zeigt die Stadt ebenfalls ihre Geschichte. Die Palastküche der Osmanen war berühmt für ihre Vielfalt und ihren Reichtum an Aromen, geprägt von Zutaten und Techniken aus vielen Regionen des Reiches. Heute lassen Köche diese Tradition wieder aufleben und interpretieren klassische Gerichte neu – etwa gefüllte Melonen, Quitten mit Fleisch oder in Filoteig gewickelte Ente. Dazu passen Sherbets aus Rose oder Granatapfel, wie sie einst an den Hof geliefert wurden. Mehrere Restaurants, die sich dieser Küche widmen, wurden im Michelin-Guide ausgezeichnet. Einige befinden sich in historischen Gebäuden, eines sogar in einem alten Hamam. Die Kombination aus traditioneller Küche und moderner Interpretation macht diese Lokale zu besonderen Adressen für Reisende, die Istanbul auch kulinarisch entdecken möchten.

Weitere Infos

Städtereise nach Istanbul: Die Metropole am Bosporus verbindet Europa und Asien und begeistert mit historischen Sehenswürdigkeiten, lebhaften Basaren und moderner Kultur. Beste Reisezeit sind Frühling und Herbst mit angenehmen Temperaturen, doch auch im Sommer und Winter hat die Stadt ihren Reiz. Anreise: Von vielen deutschen Flughäfen gibt es zahlreiche Direktflüge nach Istanbul, die Flugzeit beträgt meist rund drei bis 3,5 Stunden.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website von Go Türkiye.