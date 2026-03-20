Bechtle bleibt wegen knapper Speicherchips bei den Zielen für 2026 vorsichtig. Der Vorstand sieht weiter Unsicherheiten bei Preisen und Lieferungen.
Der IT-Dienstleister Bechtle setzt sich nach dem zuletzt holprigen Geschäft auch für 2026 verhaltene Ziele wegen der kritischen Versorgungslage bei Speicherchips. Vor allem bei den Ergebniszielen sei der Vorstand zurückhaltend vorgegangen, sagte der Konzernchef Thomas Olemotz des in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ansässigen Unternehmens. Aktuell sei es wegen der Liefersituation und der Preisentwicklung auf dem Markt von Speicherchips seriös, keine konkreten Szenarien für den Jahresverlauf zu machen. Als großer Anbieter mit strategischen Beziehungen zu seinen Kunden könne Bechtle aber auch profitieren.