Über Jahre dachte das Land, dass 1.440 Lehrerstellen besetzt seien - obwohl sie das nur auf dem Papier waren. Der Ministerpräsident spricht von einem gravierenden Fehler.

red/dpa 22.07.2025 - 13:35 Uhr

Aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat der Skandal um jahrelang nicht besetzte Lehrerstellen in Baden-Württemberg schwerwiegende Folgen. Es sei ein Fehler passiert, der höchst gravierend sei - vor allem für Schüler, Eltern, Lehrer und auch solche, die es werden wollten, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Für diese tue ihm das sehr leid. Der Fehler sei aber auch gravierend, weil er das Vertrauen in einen funktionierenden Staat erschüttern müsse, so Kretschmann.